訂正（発表者側の申し出）：コロナ<5909.T>：単体、12年3月当期利益27.57億円106.2 %増

［東京 16日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 80,778 75,351 (+7.2 %) (+6.5 %) 営業利益（百万円） 4,895 2,106 (+132.4 %) (+436.5 %) 経常利益（百万円） 5,167 2,448 (+111.0 %) (+271.8 %) 当期利益（百万円） 2,757 1,337 (+106.2 %) (+876.3 %) １株利益 （円） 97.67 46.97 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。