再送：大木<8120.OS>：連結、12年3月当期利益5.64億円40.3 %減

再送：２０１３年３月期の業績予想を追加して再送します。 ［東京 16日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 155,941 151,141 159,863 (+3.2 %) (+6.1 %) (+2.5 %) 営業利益（百万円） 651 1,105 (-41.1 %) (+70.8 %) 経常利益（百万円） 1,210 1,652 (-26.7 %) (+57.2 %) 当期利益（百万円） 564 945 600 (-40.3 %) (+6.4 %) １株利益 （円） 47.01 78.70 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 10.00 10.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 10.00 10.00