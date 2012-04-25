再送：ＫＩＨＤ<6747.T>：12年9月期中間連結、当期利益13.34億円

再送：２０１１年９月期は決算期の変更により６カ月間の変則決算です。 ［東京25日 ロイター］ 2012年9月期中間決算 (2011年10月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年9月期中間 11年9月期 12年9月期予想 売上高 （百万円） 29,485 32,612 49,150 営業利益（百万円） 2,534 2,448 2,600 経常利益（百万円） 1,832 726 990 当期利益（百万円） 1,334 △5,180 30 １株利益 （円） 32.17 △124.90 0.72 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00