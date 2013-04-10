再送：ギャバン<2817.OS>：単体、13年2月当期利益1.31億円

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再送：ヘッドラインの不要な語句を削除して再送します。 ［東京 10日 ロイター］ 2013年2月期(2012年3月1日-2013年2月28日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年2月期実績 12年2月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 7,286 6,901 (+5.6 %) (-4.1 %) 営業利益（百万円） 139 65 (+114.1 %) (+60.3 %) 経常利益（百万円） 198 105 (+88.4 %) (+22.6 %) 当期利益（百万円） 131 7 (-92.4 %) １株利益 （円） 11.93 0.72
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