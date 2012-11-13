訂正（発表者側の申し出）：東福粉<2006.T>：連結、12年9月当期損失6200万円

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［東京 13日 ロイター］ 12年9月期(2011年10月1日-2012年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年9月期実績 11年9月期実績 13年9月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 3,359 3,298 3,640 1,890 (+1.9 %) (-6.1 %) (+8.4 %) (+9.6 %) 営業利益（百万円） △52 1 52 27 (-98.1 %) 経常利益（百万円） △55 5 46 25 (-92.3 %) 当期利益（百万円） △62 12 27 15 (-78.5 %) １株利益 （円） △6.24 1.28 2.70 1.50 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00
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