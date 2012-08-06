訂正（発表者側の申し出）：デジハーツ<3620.T>：13年3月期第1四半期連結、当期利益7500万円

［東京6日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 1,345 6,599 (+22.5 %) 営業利益（百万円） 126 1,033 (+23.9 %) 経常利益（百万円） 132 1,030 (+27.8 %) 当期利益（百万円） 75 568 (+29.1 %) １株利益 （円） 13.03 49.04 希薄後ＥＰＳ（円） 12.66 １株年間配当（円） 1,000.00 １株Q2配当 （円） 0.00 6.00 １株Q4配当 （円） 1,000.00 3.00