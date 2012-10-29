再送：丸三証<8613.T>：13年3月期中間連結、当期利益3.57億円

再送：１３時１０分に配信した「２０１３年３月期中間決算」に、 純営業収益を追加して再送します。 ［東京29日 ロイター］ 2013年3月期中間決算 (2012年4月1日-2012年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期中間 12年3月期中間 13年3月期予想 営業収益（百万円） 7,462 7,148 (+4.4 %) (-2.7 %) 純営業収益（百万円） 7,413 7,095 (+4.5 %) (-2.6 %) 営業利益（百万円） 237 △705 経常利益（百万円） 413 △368 当期利益（百万円） 357 △440 １株利益 （円） 5.26 △6.29 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 5.00 １株Q2配当 （円） 2.50 2.50 １株Q4配当 （円） 2.50