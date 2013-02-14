再送：ＧＤＯ<3319.T>：単体、12年12月当期損失8600万円、赤字幅縮小

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再送：１１時４５分に配信した「２０１２年１２月期単体決算」に、業績予想を追加して再送します。 ［東京 14日 ロイター］ 2012年12月期(2012年1月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年12月期実績 11年12月期実績 13年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 12,863 12,055 13,500 - 14,000 (+6.7 %) (-7.9 %) (+4.9 - +8.8 %) 営業利益（百万円） △172 △517 50 - 200 経常利益（百万円） △179 △525 50 - 180 当期利益（百万円） △86 △546 20 - 100 １株利益 （円） △584.43 △3,501.49 135.78 - 678.92
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