訂正（発表者側の申し出）：ネットプライスドットコム<3328.T>：12年9月期第1四半期連結、当期損失3900万円

［東京23日 ロイター］ 2012年9月期第1四半期決算 (2011年10月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年9月期第1四半期 11年9月期第1四半期 12年9月期予想 売上高 （百万円） 2,754 3,147 12,000 (-12.4 %) (-2.4 %) (+11.2 %) 営業利益（百万円） △62 107 250 (+41.7 %) 経常利益（百万円） △3 60 150 (-28.5 %) 当期利益（百万円） △39 △67 50 １株利益 （円） △357.30 △611.18 450.18 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00