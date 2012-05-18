訂正（発表者側の申し出）：大都魚<8044.T>：連結、11年3月当期損失4.47億円

［東京 18日 ロイター］ 11年3月期(2010年4月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年3月期実績 10年3月期実績 12年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 144,180 148,692 (-3.0 %) (-3.0 %) 営業利益（百万円） △51 167 (-10.4 %) 経常利益（百万円） 43 159 (-72.9 %) (+8.2 %) 当期利益（百万円） △447 83 １株利益 （円） △14.22 2.64 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 3.00 5.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 3.00 5.00