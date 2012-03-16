訂正（発表者側の申し出）：ホッコク<2906.OS>：連結、10年4─6月期、当期損失4.31億円

［東京16日 ロイター］ 10年4─6月期 (2010年4月1日-2010年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 10年4─6月期 09年4─6月期 11年3月期予想 売上高 （百万円） 1,785 1,223 13,006 (+45.9 %) (+69.1 %) (+93.2 %) 営業利益（百万円） △243 △227 370 経常利益（百万円） △266 △175 370 当期利益（百万円） △431 △256 151 １株利益 （円） △31.62 △18.57 10.93 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 3.00 3.00 １株Q2配当 （円） 1.50 1.50 １株Q4配当 （円） 1.50 1.50