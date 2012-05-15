訂正（発表者側の申し出）：マネックスＧ<8698.T>：連結、12年3月当期利益14.22億円28.6 %減

［東京 15日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 32,292 25,227 (+28.0 %) (+12.1 %) 営業利益（百万円） 2,448 4,741 (-48.3 %) (+6.3 %) 経常利益（百万円） 2,373 4,990 (-52.4 %) (+11.4 %) 当期利益（百万円） 1,422 1,992 (-28.6 %) (-47.2 %) １株利益 （円） 467.45 647.82 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 200.00 500.00 １株Q2配当 （円） 100.00 300.00 １株Q4配当 （円） 100.00 200.00