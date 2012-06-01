訂正（発表者側の申し出）：サンコーテクノ<3435.OS>：12年3月期中間連結、当期利益1億円4.9 %増

［東京1日 ロイター］ 2012年3月期中間決算 (2011年4月1日-2011年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期中間 11年3月期中間 12年3月期予想 売上高 （百万円） 6,534 6,426 14,500 (+1.7 %) (+5.1 %) (+6.4 %) 営業利益（百万円） 228 170 480 (+33.9 %) (-7.5 %) 経常利益（百万円） 205 164 460 (+24.9 %) (-6.0 %) 当期利益（百万円） 100 95 245 (+4.9 %) (-6.1 %) １株利益 （円） 49.21 46.91 120.41 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 30.00 30.00