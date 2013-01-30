再送：丸八証券<8700.OS>：13年3月期9カ月単体、当期利益3.17億円、前年比84.1 %増

再送：１２時に配信した「２０１３年３月期９カ月決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 30日 ロイター］ 2013年3月期9カ月決算 (2012年4月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期9カ月 12年3月期9カ月 13年3月期予想 営業収益（百万円） 2,062 1,930 (+6.8 %) (+7.5 %) 純営業収益（百万円） 2,056 1,911 (+7.6 %) (+7.4 %) 営業利益（百万円） 350 202 (+72.7 %) (+281.6 %) 経常利益（百万円） 344 192 (+79.0 %) (+662.3 %) 当期利益（百万円） 317 172 (+84.1 %) (+925.1 %) １株利益 （円） 8.48 4.61 希薄後ＥＰＳ（円） 7.94 4.36 １株年間配当（円） 2.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 2.00