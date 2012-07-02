再送：カスミ<8196.T>：13年2月期第1四半期連結、当期利益8.69億円

再送：２０１３年２月期の業績予想の営業収益を追加して再送します。 ［東京2日 ロイター］ 2013年2月期第1四半期決算 (2012年3月1日-2012年5月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年2月期第1四半期 12年2月期第1四半期 13年2月期予想 営業収益（百万円） 56,410 54,089 236,500 (+4.3 %) (-0.7 %) (+6.7 %) 営業利益（百万円） 1,605 2,892 7,900 (-44.5 %) (+114.6 %) (-3.2 %) 経常利益（百万円） 1,724 2,716 8,200 (-36.5 %) (+89.6 %) (-2.0 %) 当期利益（百万円） 869 △919 4,300 (+195.1 %) １株利益 （円） 13.43 △14.19 66.39 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 15.00 14.00 １株Q2配当 （円） 7.00 7.00 １株Q4配当 （円） 8.00 7.00