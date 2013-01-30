再送：極東証券<8706.T>：13年3月期9カ月連結、当期利益26.32億円、前年比112.9 %増

再送：１１時２５分に配信した「２０１３年３月期９カ月決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 30日 ロイター］ 2013年3月期9カ月決算 (2012年4月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期9カ月 12年3月期9カ月 13年3月期予想 営業収益（百万円） 7,895 6,149 (+28.4 %) (+3.8 %) 純営業収益（百万円） 7,806 6,054 (+28.9 %) (+4.0 %) 営業利益（百万円） 4,143 2,116 (+95.8 %) (+0.9 %) 経常利益（百万円） 4,262 2,235 (+90.7 %) (+4.5 %) 当期利益（百万円） 2,632 1,236 (+112.9 %) (+14.8 %) １株利益 （円） 82.53 38.76 １株年間配当（円） 40.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 30.00