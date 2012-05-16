訂正（発表者側の申し出）：筑波銀<8338.T>：連結、12年3月当期利益23.59億円16.3 %減

［東京 16日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 経常収益（百万円） 45,560 49,044 (-7.1 %) (+37.2 %) 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 2,524 3,475 2,600 1,200 (-27.3 %) (+2.9 %) (+45.1 %) 当期利益（百万円） 2,359 2,819 2,100 1,000 (-16.3 %) (-10.9 %) (-23.3 %) １株利益 （円） 27.53 33.75 23.86 12.11 希薄後ＥＰＳ（円） 16.17 １株年間配当（円） 5.00 5.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00 5.00