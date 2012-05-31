訂正（発表者側の申し出）：タカショー<7590.OS>：13年1月期第1四半期連結、当期利益1.36億円130.4 %増

［東京31日 ロイター］ 2013年1月期第1四半期決算 (2012年1月21日-2012年4月20日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年1月期第1四半期 12年1月期第1四半期 13年1月期予想 売上高 （百万円） 4,299 3,554 15,339 (+21.0 %) (+5.2 %) (+2.5 %) 営業利益（百万円） 190 97 891 (+94.4 %) (-33.1 %) (+25.8 %) 経常利益（百万円） 225 143 842 (+57.4 %) (-6.7 %) (+22.0 %) 当期利益（百万円） 136 59 418 (+130.4 %) (-31.4 %) (+32.5 %) １株利益 （円） 15.77 7.12 42.83 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 14.00 15.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 14.00 15.00