訂正（発表者側の申し出）：ジアース<8922.T>：単体、12年3月当期損失8.17億円

［東京 29日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 77 253 (-69.4 %) (-80.7 %) 営業利益（百万円） △509 △1,300 経常利益（百万円） △555 △1,464 当期利益（百万円） △817 △819 １株利益 （円） △1,267.19 △1,755.33 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。