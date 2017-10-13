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〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝13日
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#マーケットアイ
2017年10月13日 / 08:09 / 8日後

〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝13日

2 分で読む

    ［東京　１３日　ロイター］ - 東証
１部上場銘柄のうち、２５日移動平均線お
よび７５日移動平均線がゴールデンクロス
・デッドクロスを形成した銘柄の一覧は以
下の通り。
 [Golden Cross]                       
       RIC        銘柄名              
                  
   01             日本基礎技術
   02             アイロムグループ
   03             ディー・エヌ・エー
   04             アルフレッサＨＬＤＧ
   05             キッコーマン
   06             日清食品ＨＬＤＧ
   07             東洋紡
   08             ＳＵＭＣＯ
   09             ＴＩＳ
   10             三菱総合研究所
   11             大日本住友製薬
   12             オービック
   13             トレンドマイクロ
   14             トーセ
   15             アイティフォー
   16             大塚商会
   17             サイボウズ
   18             日本農薬
   19             東邦チタニウム
   20             カナレ電気
   21             岡部
   22             千代田化工建設
   23             ダイコク電機
   24             マックス
   25             ヨコオ
   26             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵ
                  Ｐ
   27             エコス
   28             マルカキカイ
   29             ブイ・テクノロジー
   30             インターアクション
   31             蝶理
   32             デサント
   33             三菱ＵＦＪ　ＦＧ
   34             関西アーバン銀行
   35             日本エスコン
   36             南海電気鉄道
   37             東京電力ＨＬＤＧ
   38             カプコン
 [Dead Cross]                         
       RIC        銘柄名              
                  
   01             ラクト・ジャパン
   02             神戸製鋼所
 

　

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