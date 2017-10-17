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〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝17日
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#マーケットアイ
2017年10月17日 / 07:37 / 7日前

〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝17日

2 分で読む

    ［東京　１７日　ロイター］ - 東証１部上場銘柄の
うち、２５日移動平均線および７５日移動平均線がゴー
ルデンクロス・デッドクロスを形成した銘柄の一覧は以
下の通り。
 [Golden Cross]                                    
      RIC                銘柄名                    
                         
  01                     ホクト
  02                     植木組
  03                     中外炉工業
  04                     江崎グリコ
  05                     明治ＨＬＤＧ
  06                     サイネックス
  07                     インフォマート
  08                     ドトール・日レスＨＬＤＧ
  09                     稲葉製作所
  10                     ハウスドゥ
  11                     日東製網
  12                     ショーケース・ティービー
  13                     カネカ
  14                     エーザイ
  15                     理研ビタミン
  16                     インフォメーション・ディベ
                         ロプ
  17                     電通国際情報サービス
  18                     大同特殊鋼
  19                     ホッカンＨＬＤＧ
  20                     日阪製作所
  21                     サトーＨＬＤＧ
  22                     ダイキン工業
  23                     タダノ
  24                     ジェイテクト
  25                     パイオニア
  26                     ゼンショーＨＬＤＧ
  27                     イトーキ
  28                     兼松エレクトロニクス
  29                     あおぞら銀行
  30                     千葉銀行
  31                     ふくおかＦＧ
  32                     清水銀行
  33                     ほくほくＦＧ
  34                     阿波銀行
  35                     山口ＦＧ
  36                     北日本銀行
  37                     大和証券グループ本社
  38                     広島ガス
  39                     ファーストリテイリング
 [Dead Cross]                                      
      RIC                銘柄名                    
                         
  01                     大幸薬品
  02                     東洋エンジニアリング
  03                     レシップＨＬＤＧ
  04                     タカキュー
  05                     リンガーハット
 

　

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