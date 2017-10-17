〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝17日

［東京 １７日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄の うち、２５日移動平均線および７５日移動平均線がゴー ルデンクロス・デッドクロスを形成した銘柄の一覧は以 下の通り。 [Golden Cross] RIC 銘柄名 01 ホクト 02 植木組 03 中外炉工業 04 江崎グリコ 05 明治ＨＬＤＧ 06 サイネックス 07 インフォマート 08 ドトール・日レスＨＬＤＧ 09 稲葉製作所 10 ハウスドゥ 11 日東製網 12 ショーケース・ティービー 13 カネカ 14 エーザイ 15 理研ビタミン 16 インフォメーション・ディベ ロプ 17 電通国際情報サービス 18 大同特殊鋼 19 ホッカンＨＬＤＧ 20 日阪製作所 21 サトーＨＬＤＧ 22 ダイキン工業 23 タダノ 24 ジェイテクト 25 パイオニア 26 ゼンショーＨＬＤＧ 27 イトーキ 28 兼松エレクトロニクス 29 あおぞら銀行 30 千葉銀行 31 ふくおかＦＧ 32 清水銀行 33 ほくほくＦＧ 34 阿波銀行 35 山口ＦＧ 36 北日本銀行 37 大和証券グループ本社 38 広島ガス 39 ファーストリテイリング [Dead Cross] RIC 銘柄名 01 大幸薬品 02 東洋エンジニアリング 03 レシップＨＬＤＧ 04 タカキュー 05 リンガーハット