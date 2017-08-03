〔情報ＢＯＸ〕第3次安倍第3次改造内閣の閣僚

［東京 ３日 ロイター］ - 菅義偉官房長官は３日午後の記者会見で、第３次安倍 第３次改造内閣の閣僚名簿を発表した。 ・内閣総理大臣 安倍晋三 ・内閣法第九条の第一順位指定大臣（副総理） 財務大臣 内閣府特命担当大臣（金融・デフレ脱却） 麻生太郎 ・総務大臣 野田聖子 ・法務大臣 上川陽子 ・外務大臣 河野太郎 ・文部科学大臣 林芳正 ・厚生労働大臣 働き方改革担当 加藤勝信 ・農林水産大臣 斎藤健 ・経済産業大臣 世耕弘成 ・国土交通大臣 石井啓一 ・環境大臣 中川雅治 ・防衛大臣 小野寺五典 ・内閣官房長官 菅義偉 ・国家公安委員長 小此木八郎 ・復興大臣 吉野正芳 ・五輪担当大臣 鈴木俊一 ・沖縄・北方担当大臣 江崎鉄磨 ・地方創生担当大臣 梶山弘志 ・経済再生担当大臣 人づくり革命担当 茂木敏充 ・一億総活躍担当大臣 松山政司