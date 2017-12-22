〔情報ＢＯＸ〕17年度補正予算の概要

［東京 ２２日 ロイター］ -

１．生産性革命・人づくり革命（４８２２億円）

１）生産性革命（３９３１億円）

○ものづくり・商業・サービス経営力向上支援（１０００億円）

○生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金（６００億円）

○ＩＴ導入支援やＡＩシステム共同開発支援による企業の生産性向上（５２４億円）

○産学官連携で研究開発に取り組む戦略的イノベーション創造プログラム（３２５億円）

○産学官連携による日本発の新たな医薬品・医療機器等の創出に向けた研究開発等の推進（３００億円）

○観光、医療等分野における翻訳の高度化に向けた研究開発（ディープラーニング技術の導入）（５０億円）

２）人づくり革命

○「子育て安心プラン」前倒しのための保育の受け皿整備（８０８億円）

○地方公共団体が行う少子化対策等に係る取り組みへの支援（２８億円）

２．災害復旧等・防災・減災事業（１兆２５６７億円）

１）災害復旧等（３４３６億円）

○公共土木施設等の災害復旧等（２９０７億円）

○災害救助費等負担金（１６８億円）

○被災者生活再建に向けた支援金の支給（１４３億円）

２）防災・減災事業（９１３１億円）

○自然災害リスク回避等のための防災・減災対策（４８２２億円）

○学校施設等の防災・減災対策（８６２億円）

３．総合的なＴＰＰ等関連政策大綱実現に向けた施策（３４６５億円）

○農地の更なる大区画化、水田の畑地化等の農業農村整備事業（９８４億円）

○農産物の産地パワーアップ事業（４４７億円）

○畜産クラスター事業（５７５億円）

○国産チーズの競争力強化（１５０億円）

○合板・製材・集成材国際競争力強化（４００億円）

○農林水産業の輸出力の強化（２１５億円）

４．その他喫緊の課題等への対応（６２１９億円）

１）国民生活の安全・安心の確保（３０６４億円）

○一層厳しさを増す我が国周辺の安保環境に対応するための自衛隊の運用態勢の確保（１３６６億円）

○弾道ミサイル攻撃への対応（６２２億円）

○戦略的海上保安体制の構築等（２８７億円）

○危機管理強化のための情報収集衛星の開発等（２０４億円）

○漁業安全情報伝達迅速化事業（１７億円）

２）その他

○国際情勢変化に喫緊に対処するための国際機関拠出金等（１４７０億円）

○すまい給付金（４９７億円）

○東京パラリンピック競技大会開催準備（３００億円）