〔情報ＢＯＸ〕18年度当初予算案の重点施策

［東京 ２２日 ロイター］ -

「『人づくり革命』や『生産性革命』をはじめとした重要課題に重点化」

１）人づくり革命

○保育の受け皿拡大：「子育て安心プラン」の２年間前倒しに向け、１１万人分の保育所等運営費を計上

○保育士・介護人材の処遇改善：保育士について、人事院勧告に伴う賃金引上げ（＋１．１％）

○幼児教育の段階的無償化

○給付型奨学金の対象拡充：「社会的養護を必要とする学生、住民税非課税世帯のうち私立・自宅外生のみ」から「住民税非課税世帯」に

２）生産性革命

○地域の中核企業による設備投資の促進、事業承継支援のための予算・税制の拡充

○Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現へ、高効率・高速処理ＡＩチップの産学官連携での研究開発を支援

○三大都市圏環状道路の整備加速やＬＮＧバンカリング拠点の形成など、生産性向上のためのインフラ整備への重点化を推進

３）社会保障

○伸びを「目安」に沿って抑制（１８年度＋５０００億円）

○診療報酬改定：本体＋０．５５％（＋５９０億円）、薬価－１．３６％（－１４６０億円）、材料価格－０．０９％（－１００億円）

○薬価制度の抜本改革や大型門前薬局などの調剤報酬適正化といった制度改革を実施

○介護報酬改定：＋０．５４％（＋１４０億円）

障害福祉サービス等報酬改定：＋０．４７％（＋６０億円）

４）教育・文化

○新学習指導要領の円滑な実施や学校における働き方改革に向け、小学校英語の専科教員など学校の指導・事務体制を強化

○文化芸術立国に向け、文化庁の機能強化を図りつつ、文化資源を活用し、投資拡大の好循環を目的とする文化経済戦略などを推進

５）公共事業

○公共事業関係費については安定的な確保（５兆９７８９億円）を行い、その中で、生産性向上のためのインフラ整備、豪雨・台風災害を踏まえた防災・減災対策などへの重点化を推進

６）農業

○米の直接支払交付金の廃止にあわせ、農家の所得の向上と安定を図る観点から、水田活用交付金と農業農村整備事業を増額するとともに、収入保険を創設

○「２０１９年の輸出１兆円」目標に向けた農林水産物の輸出の戦略的支援、加工施設の整備や木材の高付加価値化などによる林業の競争力強化を実現

７）外交・防衛

○日米・日ロ関係の強化やインド太平洋戦略などに予算配分を重点化し、戦略的外交を後押し。ＯＤＡも一般会計、事業量ともに増額を確保

○「中期防衛力整備計画」を踏まえ、＋０．８％の伸びを確保し、弾道ミサイル攻撃などに適切に対処

８）警察・海保

○東京五輪・パラリンピックの開催を見据え、テロの未然防止等に向けたセキュリティ向上のための資機材の整備を図るとともに、国境離島警備用の大型ヘリ（２機分）を措置

○海上保安体制強化に関する方針に基づき、１７年度補正予算と併せ、尖閣対応の大型巡視船中心に体制強化を引き続き前倒し実施

９）観光

○訪日外国人旅行者２０２０年４０００万人といった目標達成に向け、国際観光旅客税の財源を活用しつつ、顔認証ゲート等の最新技術を活用したＣＩＱ体制の整備、ビッグデータを活用したデジタルマーケティングの導入、文化財や国立公園などに対する多言語解説の整備を推進

１０）地方創生

○先端科学や観光・農業といった地方大学の新たなチャレンジを後押しする新たな交付金を創設するとともに、地方の自主的かつ先駆的な取り組みを支援する地方創生推進交付金を引き続き確保

１１）復興

○復興のステージに応じ、生業の再生などきめ細やかな支援とともに、復興拠点整備や風評被害対策といった福島の復興を推進

１２）地方財政

○歳出特別枠の廃止による歳出の重点化・効率化、地方消費税の清算基準の見直しなどにより、国・地方を通じた財政資金の効率的配分を実現。一方、地方一般財源総額は前年度同水準を確保

＜財政健全化＞

○一般歳出の伸びについて、「経済・財政再生計画」の「目安」を達成（２０１６─１８年度の３年間で１．６兆円）

○公債発行額を縮減（１７年度：３４．４兆円→１８年度：３３．７兆円）

基礎的財政収支（ＰＢ）も改善（１７年度：－１０．８兆円→１８年度：－１０．４兆円）