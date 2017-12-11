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〔表〕きょうの投信設定（12日）＝4本
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#投資信託
2017年12月11日 / 22:00 / 21時間前更新

〔表〕きょうの投信設定（12日）＝4本

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注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託報
酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる
場合があります。        
  
 ファンド名        パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２
                   ０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付
                   ）
 運用会社          パインブリッジ
 設定上限額        500億円
 設定額            
 分類              追加型／海外／債券
 手数料            3.24
 信託報酬          1.4364
 販売会社          宮崎銀、百五証、ワイエム証
                   
 ファンド名        ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）
 運用会社          ゴールドマン
 設定上限額        1000万円
 設定額            
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.539
 販売会社          三菱ＵＦＪ信託
                   
 ファンド名        ＧＳビッグデータ・ストラテジー（欧州株）Ａコース（為替ヘ
                   ッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
 運用会社          ゴールドマン
 設定上限額        Aｺｰｽ 2000万円/Bｺｰｽ 1000万円
 設定額            
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.323
 販売会社          三菱ＵＦＪ信託

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