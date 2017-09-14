〔表〕きょうの投信設定（15日）＝5本

注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該フ ァンドの信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに 関する信託報酬その他がかかる場合があります。 ファンド名 ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 運用会社 ワイエムＡＭ 設定上限額 1000億円 設定額 f分類 追加型／海外／資産複合 手数料 2.16 f信託報酬 0.945 f販売会社 山口銀、もみじ銀、北九州銀、ワイエム証 ファンド名 ｉＴｒｕｓｔエコイノベーション 運用会社 ピクテ 設定上限額 500億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 なし 信託報酬 1.4364 販売会社 ＳＢＩ証、マネックス証、楽天証 ファンド名 グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッ ジあり） 運用会社 日興 設定上限額 1億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 3.78 信託報酬 1.89 販売会社 ＳＭＢＣ日興証、ＳＭＢＣフレンド証、ＳＢＩ証、 浜銀ＴＴ証、日興アセットマネジメント ファンド名 グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッ ジあり・年２回決算型） 運用会社 日興 設定上限額 1億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 3.78 信託報酬 1.89 販売会社 ＳＭＢＣ日興証、ＳＭＢＣフレンド証、ＳＢＩ証、 浜銀ＴＴ証、日興アセットマネジメント ファンド名 グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決 算型） 運用会社 日興 設定上限額 1億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 3.78 信託報酬 1.89 販売会社 ＳＭＢＣ日興証、ＳＭＢＣフレンド証、ＳＢＩ証、 浜銀ＴＴ証、日興アセットマネジメント