〔表〕きょうの投信設定（17日）＝8本

注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンド の信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報 酬その他がかかる場合があります。 ファンド名 いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド 運用会社 三菱Ｕ国際 設定上限額 200億円 設定額 分類 追加型／国内／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.836 販売会社 いちよし証、七十七証 ファンド名 楽天・新興国株式インデックス・ファンド 運用会社 楽天 設定上限額 100億円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 なし 信託報酬 0.1296 販売会社 三井住友信託、楽天証、マネックス証、ＳＢＩ証 ファンド名 ＤＷＳ ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（年１回決 算型）Ｃコース（円ヘッジあり）／Ｄコース（円ヘッジな し） 運用会社 ドイチェ 設定上限額 各100万円 設定額 分類 追加型／海外／債券 手数料 3.24 信託報酬 1.1664 販売会社 楽天証、ＳＢＩ証、りそな銀 ファンド名 ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 運用会社 ニッセイ 設定上限額 百万円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 なし 信託報酬 0.34992 販売会社 光世証、内藤証 ファンド名 ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート ） 運用会社 ニッセイ 設定上限額 百万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.34992 販売会社 光世証、内藤証 ファンド名 ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート ／債券） 運用会社 ニッセイ 設定上限額 百万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.34992 販売会社 光世証、内藤証 ファンド名 ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート ／債券） 運用会社 ニッセイ 設定上限額 百万円 設定額 分類 追加型／国内／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.30456 販売会社 光世証、内藤証