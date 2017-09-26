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〔表〕きょうの投信設定（27日）＝5本
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#投資信託
2017年9月26日 / 22:01 / 24日後

〔表〕きょうの投信設定（27日）＝5本

2 分で読む

注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファ
ンドの信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関す
る信託報酬その他がかかる場合があります。        
  
 ファンド名     ｉシェアーズ・コア　米国債７－１０年　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         
 分類           追加型／海外／債券
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.1512
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮ
                Ｐパリバ証、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メ
                リルリンチ日本証
                
 ファンド名     ｉシェアーズ　米国リート　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         
 分類           追加型／海外／不動産投信
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.216
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮ
                Ｐパリバ証、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メ
                リルリンチ日本証
                
 ファンド名     ｉシェアーズ・コア　ＭＳＣＩ　新興国株　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.2484
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮ
                Ｐパリバ証、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メ
                リルリンチ日本証
                
 ファンド名     ｉシェアーズ・コア　ＭＳＣＩ　先進国株（除く日本
                　）　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.2052
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮ
                Ｐパリバ証、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メ
                リルリンチ日本証
                
 ファンド名     ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ　５００　米国株　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.162
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮ
                Ｐパリバ証、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メ
                リルリンチ日本証

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