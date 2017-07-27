〔表〕きょうの投信設定（28日）＝6本

注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファ ンドの信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関す る信託報酬その他がかかる場合があります。 ファンド名 ＳＭＢＣ・アムンディ プロテクト＆スイッチファ ンド 運用会社 アムンディ 設定上限額 5000億円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 1.2204 販売会社 三井住友銀 ファンド名 カレラ 米国小型株式アクティブファンド 運用会社 カレラ 設定上限額 100億円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.45476 販売会社 安藤証 ファンド名 四国アライアンス 地域創生ファンド（年１回決算 型） 運用会社 大和 設定上限額 200億円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 3.24 信託報酬 0.9774 販売会社 いよぎん証、阿波銀、伊予銀、四国銀、百十四銀 ファンド名 四国アライアンス 地域創生ファンド（年２回決算 型） 運用会社 大和 設定上限額 200億円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 3.24 信託報酬 0.9774 販売会社 いよぎん証、阿波銀、伊予銀、四国銀、百十四銀 ファンド名 アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし ） 運用会社 損保Ｊ日本興 設定上限額 1,000億円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.62 販売会社 日産証、楽天証 ファンド名 たわらノーロード バランス（８資産均等型） 運用会社 ＡＭ－Ｏｎｅ 設定上限額 100万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.2376 販売会社 ＳＢＩ証、楽天証、マネックス証