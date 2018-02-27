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東京外為市場ニュース
February 27, 2018 / 10:02 PM / a day ago更新

〔表〕きょうの投信設定（28日）＝8本

2 分で読む

注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンド
の信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報
酬その他がかかる場合があります。        
 ファンド名    パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド
               ２０１８－０２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条
               項付）
 運用会社      パインブリジ
 設定上限額    500億円
 設定額        
 分類          追加型／海外／債券
 手数料        3.24
 信託報酬      1.4364
 販売会社      足利銀、関西アーバン銀、三重銀
               
 ファンド名    あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１
               ８－０２
 運用会社      あおぞら投信
 設定上限額    500億円
 設定額        
 分類          追加型／内外／資産複合
 手数料        2.7
 信託報酬      1.08
 販売会社      あおぞら銀、筑波銀、富山銀、ＳＢＩ証、楽天証
               
 ファンド名    イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年２回決
               算型）
 運用会社      イーストスプリング
 設定上限額    100億円
 設定額        
 分類          追加型／海外／債券
 手数料        3.24
 信託報酬      1.2204
 販売会社      三菱ＵＦＪ信託
               
 ファンド名    ＳＭＴＡＭインド債券オープン（毎月決算型）／（年２回決
               算型）
 運用会社      三井住友ＴＡ
 設定上限額    各100万円
 設定額        
 分類          追加型／海外／債券
 手数料        3.24
 信託報酬      1.1772
 販売会社      三井住友信託
               
 ファンド名    ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（資産成長型）
 運用会社      ニッセイ
 設定上限額    100億円
 設定額        
 分類          追加型／国内／株式
 手数料        3.24
 信託報酬      1.3284
 販売会社      内藤証、楽天証
               
 ファンド名    ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型
               ）
 運用会社      ニッセイ
 設定上限額    100億円
 設定額        
 分類          追加型／国内／株式
 手数料        3.24
 信託報酬      1.3284
 販売会社      内藤証、楽天証
               
 ファンド名    ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
 運用会社      ＡＭ－Ｏｎｅ
 設定上限額    100万円
 設定額        
 分類          追加型／内外／資産複合
 手数料        なし
 信託報酬      0.1728
 販売会社      みずほ銀

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