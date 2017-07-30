〔表〕きょうの投信設定（31日）＝18本

注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託報酬の ほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があ ります。 ファンド名 米国優先リート１７－０７（為替ヘッジあり） 運用会社 岡三 設定上限額 100億円 設定額 分類 単位型／海外／不動産投信 手数料 2.16 信託報酬 1.1124 販売会社 中京銀 ファンド名 日本中小型株ファンド 運用会社 ちばぎんＡＭ 設定上限額 200億円 設定額 分類 追加型／国内／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.5552 販売会社 千葉銀、武蔵野銀、ちばぎん証 ファンド名 ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランド 運用会社 ピクテ 設定上限額 500億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 なし 信託報酬 1.4364 販売会社 マネックス証、ＳＢＩ証、楽天証 ファンド名 ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０４５ 運用会社 ＢＲＪ 設定上限額 100万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 3.24 信託報酬 0.38664 販売会社 みずほ信託 ファンド名 ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０３５ 運用会社 ＢＲＪ 設定上限額 100万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 3.24 信託報酬 0.38664 販売会社 みずほ信託 ファンド名 パインブリッジ米国優先ＲＥＩＴオープン＜為替ヘッジあり＞ ／＜為替ヘッジなし＞ 運用会社 パインブリッジ 設定上限額 各100億円 設定額 分類 追加型／海外／不動産 手数料 3.24 信託報酬 1.4364 販売会社 三菱ＵＦＪ信託 ファンド名 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（年１回決 算型） 運用会社 三井住友 設定上限額 4000万円 設定額 分類 追加型／海外／資産複合 手数料 3.24 信託報酬 1.7064 販売会社 りそな銀 ファンド名 ピムコ 短期戦略プラス・オープン（為替リスク軽減型）／（ 為替ヘッジなし） 運用会社 三菱Ｕ国際 設定上限額 各100万円 設定額 分類 追加型／内外／債券 手数料 2.16 信託報酬 0.999 販売会社 三菱ＵＦＪ信託 ファンド名 ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）／（為 替ヘッジなし） 運用会社 三菱Ｕ国際 設定上限額 各1兆円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.7712 販売会社 カブドットコム証、ＳＢＩ証、楽天証、マネックス証 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 運用会社 三菱Ｕ国際 設定上限額 100万円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 なし 信託報酬 0.3672 販売会社 カブドットコム証、ＳＢＩ証、楽天証、マネックス証 ファンド名 ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５／２０３５／ ２０４５ 運用会社 ニッセイ 設定上限額 各100万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.1512─0.3564 販売会社 日本生命 ファンド名 ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 運用会社 日興 設定上限額 各1億円 設定額 分類 追加型／内外／その他資産（商品） 手数料 2.16 信託報酬 0.3996 販売会社 三井住友信託、日興アセットマネジメント