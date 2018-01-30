FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
外国為替
株式市場
外国為替フォーラム
仮想通貨
平昌五輪
北朝鮮
トランプ政権
オピニオン
経済・政策
テクノロジー
世界のこぼれ話
写真
#東京外為市場ニュース
January 30, 2018 / 10:01 PM / 8 hours ago更新

〔表〕きょうの投信設定（31日）＝20本

4 分で読む

注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンド
の信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報
酬その他がかかる場合があります。        
 
 ファンド名        くまもと未来応援ファンド
 運用会社          岡三
 設定上限額        200億円
 設定額            
 分類              追加型／内外／資産複合
 手数料            1.08
 信託報酬          1.0692
 販売会社          肥後銀
                   
 ファンド名        キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・
                   アメリカ　ＩＣＡ
 運用会社          キャピタル
 設定上限額        1,000億円
 設定額            
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.1124
 販売会社          みずほ証
                   
 ファンド名        ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為
                   替ヘッジあり）／（資産成長型・為替ヘッジなし）　
 運用会社          ニッセイ
 設定上限額        各1,000億円
 設定額            
 分類              追加型／内外／債券
 手数料            3.24
 信託報酬          0.9936
 販売会社          エース証
                   
 ファンド名        ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・
                   為替ヘッジあり）／（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし
                   ）
 運用会社          ニッセイ
 設定上限額        各1,000億円
 設定額            
 分類              追加型／内外／債券
 手数料            3.24
 信託報酬          0.9936
 販売会社          エース証
                   
 ファンド名        オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１
                   年決算型）
 運用会社          日興
 設定上限額        300億円
 設定額            
 分類              追加型／海外／資産複合
 手数料            3.24
 信託報酬          0.783
 販売会社          信金中央金庫
                   
 ファンド名        オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎
                   月分配型）
 運用会社          日興
 設定上限額        300億円
 設定額            
 分類              追加型／海外／資産複合
 手数料            3.24
 信託報酬          0.783
 販売会社          信金中央金庫
                   
 ファンド名        Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
 運用会社          ＡＭ－Ｏｎｅ
 設定上限額        300億円
 設定額            
 分類              追加型／国内／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.6632
 販売会社          東洋証
                   
 ファンド名        モビリティ関連　世界株式戦略ファンド
 運用会社          三井住友ＴＡ
 設定上限額        500億円
 設定額            
 分類              追加型／内外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.674
 販売会社          三井住友信託
                   
 ファンド名        グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１
                   年決算型）
 運用会社          日興
 設定上限額        10億円
 設定額            
 分類              追加型／内外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.89
 販売会社          日興アセットマネジメント
                   
 ファンド名        東証マザーズＥＴＦ
 運用会社          シンプレクス
 設定上限額        10億円
 設定額            
 分類              追加型／国内／株式
 手数料            販売会社が決定
 信託報酬          0.54
 販売会社          エービーエヌ・アムロ・クリアリング証、野村証
                   
 ファンド名        日経アジア３００インベスタブル・インデックス・フ
                   ァンド
 運用会社          三菱Ｕ国際
 設定上限額        100万円
 設定額            
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          0.3456
 販売会社          三菱ＵＦＪ信託
                   
 ファンド名        ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（年
                   ２回決算型）
 運用会社          ニッセイ
 設定上限額        150百万円
 設定額            
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.566
 販売会社          内藤証
                   
 ファンド名        ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資
                   産成長型）
 運用会社          ニッセイ
 設定上限額        150百万円
 設定額            
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.566
 販売会社          内藤証
                   
 ファンド名        ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス
 運用会社          大和
 設定上限額        5億円
 設定額            
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            販売会社が決定
 信託報酬          0.7614
 販売会社          みずほ信託
                   
 ファンド名        ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱバイオテクノロジ
                   ー・インデックス
 運用会社          大和
 設定上限額        5億円
 設定額            
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            販売会社が決定
 信託報酬          0.783
 販売会社          みずほ信託
                   
 ファンド名        ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ　ゲーム＆ｅスポーツ
 運用会社          大和
 設定上限額        1億円
 設定額            
 分類              追加型／内外／株式
 手数料            1.08
 信託報酬          1.1988
 販売会社          みずほ信託
                   
 ファンド名        ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ　エドテック
 運用会社          大和
 設定上限額        1億円
 設定額            
 分類              追加型／内外／株式
 手数料            1.08
 信託報酬          1.1988
 販売会社          みずほ信託
                   
 ファンド名        ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ　ＥＶ
 運用会社          大和
 設定上限額        1億円
 設定額            
 分類              追加型／内外／株式
 手数料            1.08
 信託報酬          1.1988
 販売会社          みずほ信託

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.