〔表〕きょうの投信設定（31日）＝20本

注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンド の信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報 酬その他がかかる場合があります。 ファンド名 くまもと未来応援ファンド 運用会社 岡三 設定上限額 200億円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 1.08 信託報酬 1.0692 販売会社 肥後銀 ファンド名 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・ アメリカ ＩＣＡ 運用会社 キャピタル 設定上限額 1,000億円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.1124 販売会社 みずほ証 ファンド名 ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為 替ヘッジあり）／（資産成長型・為替ヘッジなし） 運用会社 ニッセイ 設定上限額 各1,000億円 設定額 分類 追加型／内外／債券 手数料 3.24 信託報酬 0.9936 販売会社 エース証 ファンド名 ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・ 為替ヘッジあり）／（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし ） 運用会社 ニッセイ 設定上限額 各1,000億円 設定額 分類 追加型／内外／債券 手数料 3.24 信託報酬 0.9936 販売会社 エース証 ファンド名 オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１ 年決算型） 運用会社 日興 設定上限額 300億円 設定額 分類 追加型／海外／資産複合 手数料 3.24 信託報酬 0.783 販売会社 信金中央金庫 ファンド名 オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎 月分配型） 運用会社 日興 設定上限額 300億円 設定額 分類 追加型／海外／資産複合 手数料 3.24 信託報酬 0.783 販売会社 信金中央金庫 ファンド名 Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 運用会社 ＡＭ－Ｏｎｅ 設定上限額 300億円 設定額 分類 追加型／国内／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.6632 販売会社 東洋証 ファンド名 モビリティ関連 世界株式戦略ファンド 運用会社 三井住友ＴＡ 設定上限額 500億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.674 販売会社 三井住友信託 ファンド名 グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１ 年決算型） 運用会社 日興 設定上限額 10億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.89 販売会社 日興アセットマネジメント ファンド名 東証マザーズＥＴＦ 運用会社 シンプレクス 設定上限額 10億円 設定額 分類 追加型／国内／株式 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.54 販売会社 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証、野村証 ファンド名 日経アジア３００インベスタブル・インデックス・フ ァンド 運用会社 三菱Ｕ国際 設定上限額 100万円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 3.24 信託報酬 0.3456 販売会社 三菱ＵＦＪ信託 ファンド名 ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（年 ２回決算型） 運用会社 ニッセイ 設定上限額 150百万円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.566 販売会社 内藤証 ファンド名 ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資 産成長型） 運用会社 ニッセイ 設定上限額 150百万円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.566 販売会社 内藤証 ファンド名 ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス 運用会社 大和 設定上限額 5億円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.7614 販売会社 みずほ信託 ファンド名 ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱバイオテクノロジ ー・インデックス 運用会社 大和 設定上限額 5億円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.783 販売会社 みずほ信託 ファンド名 ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ ゲーム＆ｅスポーツ 運用会社 大和 設定上限額 1億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 1.08 信託報酬 1.1988 販売会社 みずほ信託 ファンド名 ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ エドテック 運用会社 大和 設定上限額 1億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 1.08 信託報酬 1.1988 販売会社 みずほ信託 ファンド名 ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ ＥＶ 運用会社 大和 設定上限額 1億円 設定額 分類 追加型／内外／株式 手数料 1.08 信託報酬 1.1988 販売会社 みずほ信託