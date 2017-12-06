〔表〕きょうの投信設定（7日）＝6本

注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託報酬の ほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があ ります。 ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（ 為替ヘッジあり）連動型上場投信 運用会社 野村 設定上限額 10億円 設定額 （17時頃判明） 分類 追加型／海外／株式 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.1836以内 販売会社 野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証 ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（ 為替ヘッジなし）連動型上場投信 運用会社 野村 設定上限額 10億円 設定額 （17時頃判明） 分類 追加型／海外／株式 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.1836以内 販売会社 野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証 ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・シティ世界国債インデックス（除 く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 運用会社 野村 設定上限額 10億円 設定額 （17時頃判明） 分類 追加型／海外／債券 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.1296以内 販売会社 野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証 ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・シティ世界国債インデックス（除 く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 運用会社 野村 設定上限額 10億円 設定額 （17時頃判明） 分類 追加型／海外／債券 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.1296以内 販売会社 野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証 ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（ 除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 運用会社 野村 設定上限額 10億円 設定額 （17時頃判明） 分類 追加型／海外／不動産投信 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.1836以内 販売会社 野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証 ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型 上場投信 運用会社 野村 設定上限額 10億円 設定額 （17時頃判明） 分類 追加型／国内／債券 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.1296以内 販売会社 野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証