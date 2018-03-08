〔表〕きょうの投信設定（9日）＝11本

注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託 報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がか かる場合があります。 ファンド名 ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（ 毎月決算型）／（為替ヘッジなし）（毎月決算型）／（為替ヘッ ジあり）（年２回決算型）／（為替ヘッジなし）（年２回決算型 ） 運用会社 三井住友ＴＡ 設定上限額 各300億円 設定額 分類 追加型／内外／債券 手数料 3.24 信託報酬 1.512 販売会社 ＵＢＳ証、三井住友信託 ファンド名 ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０３０／２０４０／ ２０５０ 運用会社 ＢＲＪ 設定上限額 各100万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 3.24 信託報酬 0.38664 販売会社 みずほ銀、みずほ信託 ファンド名 マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 運用会社 野村 設定上限額 1,000万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.3456─0.3888 販売会社 野村信託、野村証 ファンド名 マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 運用会社 野村 設定上限額 1,000万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.3456─0.3888 販売会社 野村信託、野村証 ファンド名 マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 運用会社 野村 設定上限額 1,000万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.3456─0.3888 販売会社 野村信託、野村証 ファンド名 マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 運用会社 野村 設定上限額 1,000万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.3456─0.3888 販売会社 野村信託、野村証