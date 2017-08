〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（7月4日終了週）

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米商品先物取引委員会 (CFTC)が発表したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の 取組は以下の通り。 円 7月4日終了週 前週 コード ロング 43,648 38,254 ショート 118,684 99,604 ネット -75,036 -61,350 ユーロ 7月4日終了週 前週 コード ロング 185,925 179,671 ショート 108,461 120,976 ネット 77,464 58,695 ポンド 7月4日終了週 前週 コード ロング 54,025 43,707 ショート 81,792 82,840 ネット -27,767 -39,133 スイスフラン 7月4日終了週 前週 コード ロング 10,928 11,218 ショート 11,041 15,887 ネット -113 -4,669 カナダドル 7月4日終了週 前週 コード ロング 34,300 28,698 ショート 73,672 78,193 ネット -39,372 -49,495 豪ドル 7月4日終了週 前週 コード ロング 57,544 48,906 ショート 25,130 29,157 ネット 32,414 19,749 メキシコペソ 7月4日終了週 前週 コード ロング 119,408 126,019 ショート 34,549 45,012 ネット 84,859 81,007 ニュージーランド 7月4日終了週 前週 コード ドル ロング 44,484 45,001 ショート 15,351 19,768 ネット 29,133 25,233 *詳細は以下をご覧ください。 here Speculators cut net long U.S. dollar bets to lowest since m id-May -CFTC, Reuters ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^> (メニューからご覧ください)