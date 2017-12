〔表〕11月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

[1日 ロイター] - AUTOMAKER November 2017 November 2016 PCT CHNG 1 General Motors 245,387 252,644 -2.9 2 Ford Motor 210,771 197,574 6.7 3 Toyota Motor^ 191,617 197,645 -3.0 4 Fiat Chrysler 154,919 160,827 -3.7 5 Honda Motor Co^^ 133,156 122,924 8.3 6 Nissan^^^ 131,138 115,136 13.9 7 Hyundai 57,211 62,507 -8.5 8 Subaru 51,721 51,308 0.8 9 Kia 44,302 52,504 -15.6 10 Mercedes/Smart 34,242 33,490 2.2 11 BMW 32,087 30,696 4.5 12 Volkswagen 29,207 29,672 -1.6 13 Mazda Motor Co 21,469 22,041 -2.6 14 Audi 19,195 17,118 12.1 15 Jaguar Land Rover 9,862 9,040 9.1 16 Mitsubishi 8,609 6,896 24.8 17 Volvo 7,854 7,719 1.7 18 Porsche 5,555 5,513 0.8 TOTAL 1,388,302 1,375,254 0.9 AUTOMAKER YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 General Motors 2,693,702 2,723,667 -1.1 2 Ford Motor 2,344,666 2,374,843 -1.3 3 Toyota Motor^ 2,211,530 2,206,401 0.2 4 Fiat Chrysler 1,887,430 2,051,796 -8.0 5 Honda Motor Co^^ 1,492,112 1,477,465 1.0 6 Nissan^^^ 1,450,391 1,411,680 2.7 7 Hyundai 621,961 712,700 -12.7 8 Subaru 584,614 551,955 5.9 9 Kia 546,629 593,245 -7.9 10 Mercedes/Smart 335,895 343,695 -2.3 11 BMW 313,926 327,711 -4.2 12 Volkswagen 309,395 285,719 8.3 13 Mazda Motor Co 262,577 269,019 -2.4 14 Audi 199,534 187,018 6.7 15 Jaguar Land Rover 102,939 92,531 11.2 16 Mitsubishi 95,185 88,884 7.1 17 Volvo 71,828 72,595 -1.1 18 Porsche 51,507 50,265 2.5 TOTAL 15,575,821 15,821,189 -1.6 Note: Nissan sales figures are from the Auto Corp Data. ^ Toyota Motor numbers include Lexus sales ^^ Honda Motor Co numbers include Acura sales ^^^ Nissan numbers include Infiniti division Source: Company filings and Reuters calculations (い)