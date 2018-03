〔表〕2月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

[1日 ロイター] - AUTOMAKER February 2018 February 2017 PCT CHNG 1 General Motors 220,905 237,388 -6.9 2 Ford Motor 194,132 208,440 -6.9 3 Toyota Motor^^ 182,195 174,339 4.5 4 Fiat Chrysler 165,903 168,326 -1.4 5 Nissan^ 129,930 135,740 -4.3 6 Honda Motor Co^^^ 115,557 121,686 -5.0 7 Subaru 47,249 45,500 3.8 8 Hyundai 46,095 53,020 -13.1 9 Kia 40,672 42,673 -4.7 10 Mercedes/Smart 27,894 27,383 1.9 11 Volkswagen 26,660 25,145 6.0 12 BMW 26,573 24,712 7.5 13 Mazda Motor Co 25,731 22,824 12.7 14 Audi 15,451 13,741 12.4 15 Mitsubishi 12,973 10,924 18.8 16 Jaguar Land Rover 9,013 9,231 -2.4 17 Volvo 6,283 4,651 35.1 18 Porsche 4,382 3,637 20.5 TOTAL 1,297,598 1,329,360 -2.4 AUTOMAKER YTD 2018 YTD 2017 PCT CHNG 1 General Motors 419,453 433,297 -3.2 2 Ford Motor 355,275 381,052 -6.8 3 Toyota Motor^^ 349,251 317,389 10.0 4 Fiat Chrysler 298,706 320,544 -6.8 5 Nissan^ 253,468 248,059 2.2 6 Honda Motor Co^^^ 220,099 228,066 -3.5 7 Subaru 91,606 89,379 2.5 8 Hyundai 87,337 99,527 -12.2 9 Kia 76,300 78,299 -2.6 10 Mercedes/Smart 55,497 55,283 0.4 11 Volkswagen 51,404 48,655 5.6 12 Mazda Motor Co 50,693 44,522 13.9 13 BMW 48,526 45,931 5.6 14 Audi 29,962 26,942 11.2 15 Mitsubishi 21,453 17,381 23.4 16 Jaguar Land Rover 18,063 18,333 -1.5 17 Volvo 11,850 8,123 45.9 18 Porsche 9,198 8,239 11.6 TOTAL 2,448,141 2,469,021 -0.8 ^ Nissan numbers include Infiniti division ^^ Toyota Motor numbers include Lexus sales ^^^ Honda Motor Co include Acura sales Note - Jaguar Land Rover sales figures are captured from Autodata Corp. (