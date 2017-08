〔表〕7月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

[1日 ロイター] - AUTOMAKER July 2017 July 2016 PCT CHNG 1 General Motors 226,107 267,258 -15.4 2 Toyota Motor^ 222,057 214,270 3.6 3 Ford Motor 200,212 216,479 -7.5 4 Fiat Chrysler 161,477 180,389 -10.5 5 Honda Motor Co^^^ 150,980 152,799 -1.2 6 Nissan^^ 128,295 132,475 -3.2 7 Kia 56,403 59,969 -5.9 8 Subaru 55,703 52,093 6.9 9 Hyundai 54,063 75,003 -27.9 10 Mercedes/Smart 28,849 32,288 -10.7 11 Volkswagen 27,091 28,758 -5.8 12 Mazda Motor Co 27,089 27,915 -3.0 13 BMW 26,363 30,551 -13.7 14 Audi 18,824 18,364 2.5 15 Jaguar Land Rover 9,081 9,473 -4.1 16 Mitsubishi 8,025 7,890 1.7 17 Volvo 6,967 8,584 -18.8 18 Porsche 3,901 3,878 0.6 TOTAL 1,411,487 1,518,436 -7.0 AUTOMAKER YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 General Motors 1,640,553 1,706,173 -3.8 2 Ford Motor 1,501,314 1,569,527 -4.3 3 Toyota Motor^ 1,377,222 1,412,072 -2.5 4 Fiat Chrysler 1,228,839 1,324,672 -7.2 5 Nissan^^ 947,983 930,589 1.9 6 Honda Motor Co^^^ 942,866 945,154 -0.2 7 Hyundai 400,423 449,063 -10.8 8 Subaru 360,513 331,551 8.7 9 Kia 352,139 388,296 -9.3 10 Mercedes/Smart 208,592 213,420 -2.3 11 BMW 197,654 209,131 -5.5 12 Volkswagen 188,329 177,772 5.9 13 Mazda Motor Co 168,713 173,269 -2.6 14 Audi 121,795 115,298 5.6 15 Jaguar Land Rover 65,585 57,112 14.8 16 Mitsubishi 62,601 59,824 4.6 17 Volvo 41,072 45,238 -9.2 18 Porsche 31,469 30,586 2.9 TOTAL 9,837,662 10,138,747 -3.0 (い)