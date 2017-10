〔表〕9月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

[3日 ロイター] - AUTOMAKER September 2017 September PCT CHNG 2016 1 General Motors 279,397 249,795 11.9 2 Toyota Motor^ 226,632 197,264 14.9 3 Ford Motor 222,248 204,447 8.7 4 Fiat Chrysler 174,266 192,883 -9.7 5 Honda Motor Co^^^ 142,722 133,655 6.8 6 Nissan^^ 139,932 127,797 9.5 7 Hyundai 57,007 66,610 -14.4 8 Subaru 55,120 54,918 0.4 9 Kia 52,468 49,220 6.6 10 Mercedes/Smart 32,337 33,075 -2.2 11 Volkswagen 32,112 24,112 33.2 12 BMW 29,307 29,413 -0.4 13 Mazda Motor Co 25,738 24,889 3.4 14 Audi 19,308 17,617 9.6 15 Jaguar Land Rover 9,703 8,299 16.9 16 Mitsubishi 8,430 7,191 17.2 17 Volvo 7,900 5,615 40.7 18 Porsche 5,059 4,479 12.9 TOTAL 1,519,686 1,431,279 6.2 AUTOMAKER YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 General Motors 2,195,502 2,212,397 -0.8 2 Ford Motor 1,933,459 1,988,456 -2.8 3 Toyota Motor^ 1,831,479 1,822,461 0.5 4 Fiat Chrysler 1,579,138 1,714,360 -7.9 5 Honda Motor Co^^^ 1,231,603 1,228,380 0.3 6 Nissan^^ 1,196,241 1,183,024 1.1 7 Hyundai 511,740 587,688 -12.9 8 Subaru 478,848 446,887 7.2 9 Kia 457,930 491,764 -6.9 10 Mercedes/Smart 270,112 278,404 -3.0 11 BMW 254,962 269,044 -5.2 12 Volkswagen 252,456 231,268 9.2 13 Mazda Motor Co 220,297 224,267 -1.8 14 Audi 160,914 152,179 5.7 15 Jaguar Land Rover 84,709 74,740 13.3 16 Mitsubishi 79,195 74,351 6.5 17 Volvo 56,966 58,532 -2.7 18 Porsche 41,237 40,246 2.5 TOTAL 12,836,788 13,078,448 -1.8 (い)