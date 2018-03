アジア通貨動向（1日）＝大半が下落、米利上げ懸念が重し

[1日 ロイター] - アジア通貨は大半が対ドルで下落。米連邦 準備理事会(FRB)のパウエル新議長が27日の議会証言で、米借り 入れコストの上昇ペースが予想より速まる可能性があると示唆し、高リ スク市場に打撃になるとの見方が強まった。 パウエル議長が米経済に楽観的な見通しを示したことで、投資家は 年4回の利上げを織り込み、これを受けてドルが上昇。市場は米国で1 日に発表される新規失業保険申請件数や製造業指数、個人所得・消費支 出といった指標に注目している。 みずほ銀行の外為ストラテジスト、チャン・ウェイ・リアン氏は「 市場にとっての主要な焦点は米雇用市場が過熱状態にあるかどうかだろ う。そうであれば、今後の利上げペースは速まるとみられる」と述べ、 製造業関連指標に最も注目していると語った。 インドネシアルピアは対ドルで0.2%下落。2月のイン フレは予想以上に鈍化した。 マレーシアリンギは2週間ぶり安値に沈み、3日続落となる 見込み。 タイバーツと韓国ウォンは祝日の ため休場。 0606GMT(日本時間午後3時6分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0606 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.810 106.67 -0.13 Sing dlr 1.326 1.3246 -0.09 Taiwan dlr 29.302 29.230 -0.25 Peso 51.985 52.1 +0.22 Rupiah 13770.000 13740 -0.22 Rupee 65.218 65.18 -0.06 Ringgit 3.928 3.915 -0.33 Yuan 6.343 6.3240 -0.30 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 106.810 112.67 +5.49 Sing dlr 1.326 1.3373 +0.87 Taiwan dlr 29.302 29.848 +1.86 Peso 51.985 49.93 -3.95 Rupiah 13770.000 13565 -1.49 Rupee 65.218 63.87 -2.07 Ringgit 3.928 4.0440 +2.95 Yuan 6.343 6.5069 +2.58 (」メニューからご覧ください)