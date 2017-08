アジア通貨動向（11日）＝リスク回避で大半が下落

[11日 ロイター] - アジア新興国通貨は、リスク回避の動きから大半が下落した。米国と北朝鮮 間の緊張が高まるなか、韓国ウォンの下げが目立ち、フィリピンペソも売られた。 トランプ米大統領は10日、北朝鮮が中距離弾道ミサイル4発を米領グアムに向けて発射する計画を8 月中旬までに策定すると明らかにしたことを受け、「グアムに対して何かすれば、誰も見たことのないよう な事態が北朝鮮で起きるだろう」と警告した。 韓国ウォンは一時0.5%安となり、3営業日連続で下げた。 フィリピンペソも一時0.6%下落し、2006年8月以来の低水準を付けた。 シンガポールドルは横ばい。この日発表されたシンガポールの4─6月の経済成長率は2.2% で、伸び率はアナリスト予想の0.5%を大幅に上回った。 0506GMT(日本時間午後2時06分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Change on the day at 0506 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.940 109.2 +0.24 Sing dlr 1.363 1.3632 +0.01 Taiwan dlr 30.353 30.309 -0.14 Korean won 1147.200 1142 -0.45 Baht 33.264 33.24 -0.07 Peso 51.015 50.795 -0.43 Rupiah 13367.000 13333 -0.25 Rupee 64.220 64.08 -0.22 Ringgit 4.294 4.29 -0.09 Yuan 6.669 6.6485 -0.30 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 108.940 117.07 +7.46 Sing dlr 1.363 1.4490 +6.30 Taiwan dlr 30.353 32.279 +6.35 Korean won 1147.200 1207.70 +5.27 Baht 33.264 35.80 +7.62 Peso 51.015 49.72 -2.54 Rupiah 13367.000 13470 +0.77 Rupee 64.220 67.92 +5.76 Ringgit 4.294 4.4845 +4.44 Yuan 6.669 6.9467 +4.17 (