アジア通貨動向（12日）＝ウォン・バーツ軟化、Ｓドルは小幅高

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［１２日 ロイター］ - ０１４６ＧＭＴ（日本時間午前１０時４６分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Change on the day at 0146 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.200 110.33 +0.12 Sing dlr 1.384 1.3842 +0.03 Taiwan dlr 30.121 30.108 -0.04 Korean won 1126.200 1123.2 -0.27 Baht 34.070 34.05 -0.06 Rupiah 13291.000 13290 -0.01 Rupee 64.240 64.24 +0.00 Yuan 6.797 6.7970 +0.01 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.200 117.07 +6.23 Sing dlr 1.384 1.4490 +4.71 Taiwan dlr 30.121 32.279 +7.16 Korean won 1126.200 1207.70 +7.24 Baht 34.070 35.80 +5.08 Rupiah 13291.000 13470 +1.35 Rupee 64.240 67.92 +5.73 Yuan 6.797 6.9467 +2.21 (覧ください)
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