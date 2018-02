アジア通貨動向（12日）＝大半が上昇、株式の上昇などで

[12日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が対米ドルで上昇 。アジア株の上昇や、財政赤字拡大につながる米予算関連法案の成立を受けたドル安が背 景。 ドル指数 は0.3%安。米国では9日、議会通過後にトランプ大統領が予算 関連法案に署名した。これにより、米財政赤字は年間1兆ドルを超える可能性が指摘され ている。 韓国ウォンが上昇をリードし0.8%高。株式の1.3%の上昇 と歩調を合わせている。 シンガポールドルは0.3%高で、日中の上昇率としては約3週間ぶりの大き さ。 台湾ドルとタイバーツも0.3%高。マレーシアリンギは小 幅高。 人民元は0.1%安。 この後インフレ率統計の発表を控えたインドルピーは0.2%高。ロイター 調査によると、1月の消費者物価指数(CPI)上昇率は17カ月ぶり高水準だった12 月から鈍化する見込み。 インド中銀は7日、政策金利を据え置き「中立」スタンスを維持する姿勢を示した。 フィリピンペソは0.3%安で、3営業日連続の下落となる見通し。市場 関係者によると、先週発表された12月の貿易赤字が過去最大だったことが影響している 。 0514GMT(日本時間午後2時14分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day Currency Latest bid Previous day Pct Move Sing dlr 1.326 1.3294 +0.25 Taiwan dlr 29.317 29.407 +0.31 Korean won 1083.700 1092.1 +0.78 Baht 31.630 31.72 +0.28 Peso 51.640 51.48 -0.31 Rupiah 13623.000 13625 +0.01 Rupee 64.295 64.40 +0.16 Ringgit 3.932 3.937 +0.13 Yuan 6.306 6.2969 -0.14 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Sing dlr 1.326 1.3373 +0.84 Taiwan dlr 29.317 29.848 +1.81 Korean won 1083.700 1070.50 -1.22 Baht 31.630 32.58 +3.00 Peso 51.640 49.93 -3.31 Rupiah 13623.000 13565 -0.43 Rupee 64.295 63.87 -0.66 Ringgit 3.932 4.0440 +2.85 Yuan 6.306 6.5069 +3.19 (覧ください)