アジア通貨動向（14日）＝韓国ウォンなど小幅高

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［１４日 ロイター］ - ０１５０ＧＭＴ（日本時間午前１０時５０分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Change on the day at 0150 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.360 109.15 -0.19 Sing dlr 1.359 1.3604 +0.09 Taiwan dlr 30.330 30.358 +0.09 Korean won 1136.500 1143.5 +0.62 Peso 50.930 50.98 +0.10 Rupiah 13340.000 13355 +0.11 Rupee 64.130 64.13 0.00 Ringgit 4.289 4.2935 +0.10 Yuan 6.657 6.6666 +0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.360 117.07 +7.05 Sing dlr 1.359 1.4490 +6.61 Taiwan dlr 30.330 32.279 +6.43 Korean won 1136.500 1207.70 +6.26 Peso 50.930 49.72 -2.38 Rupiah 13340.000 13470 +0.97 Rupee 64.130 67.92 +5.91 Ringgit 4.289 4.4845 +4.56 Yuan 6.657 6.9467 +4.35 (覧ください)
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