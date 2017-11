アジア通貨動向（23日）＝おむね上昇、ハト派的なＦＯＭＣ議事要旨受けドル軟調

[23日 ロイター] - アジア新興国通貨の対ドル相場は大半が上昇した。米連邦 公開市場委員会(FOMC)の議事要旨がハト派的な内容と受け止められたことでドルが 軟化した。 アジア通貨は堅調な経済指標が下支えした。これまでに発表されたフィリピン、マレ ーシア、タイの国内総生産(GDP)伸び率はいずれも予想を上回った。 韓国ウォンは3日続伸し0.14%高。韓国銀行(中央銀行)は30日に 利上げを決定するとみられている。 台湾ドルも3日続伸。台湾株式市場の加権指数は22日、情報通信 (IT)関連株がけん引し27年ぶりの高値をつけた。 インドネシアルピアは0.09%、インドルピーは0.14%それぞ れ値を上げた。 0531GMT(日本時間午後2時31分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0531 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.29 111.2 -0.08 Sing dlr 1.3474 1.3468 -0.04 Taiwan dlr 29.989 30.020 +0.10 Korean won 1088 1089.1 +0.14 Baht 32.710 32.72 +0.03 Peso 50.650 50.62 -0.06 Rupiah* 13512 13525 +0.10 Rupee* 64.82 64.91 +0.14 Ringgit 4.112 4.11 -0.05 Yuan 6.593 6.6142 +0.33 * Closed for market holiday Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.29 117.07 +5.19 Sing dlr 1.3474 1.4490 +7.54 Taiwan dlr 29.989 32.279 +7.64 Korean won 1088 1207.70 +11.04 Baht 32.710 35.80 +9.45 Peso 50.650 49.72 -1.84 Rupiah 13512 13470 -0.31 Rupee 64.820 67.92 +4.78 Ringgit 4.112 4.4845 +9.06 Yuan 6.593 6.9467 +5.37 (覧ください)