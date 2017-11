アジア通貨動向（3日）＝上昇、インドネシアルピアの上げ目立つ

[3日 ロイター] - アジア新興国の通貨は上昇している。米共 和党が税制改革法案を示したことを受け、ドルが売られたことが背景。 ドル指数は、税制改革法案発表後に1週間ぶり安値をつけた が、その後やや持ち直した。 一方、トランプ大統領が、米連邦準備理事会(FRB)次期議長に パウエル理事を指名したが、ドル相場の反応は限定的だった。 フィリピンペソは一時0.3%上昇。週間ベースでは、 6週ぶりに上昇する見通し。 韓国ウォンは0.1%高。5日連続の上げとなる見通し 。今週の上昇率は、7月14日以来の大きさになるとみられる。 一方、人民元は0.2%、シンガポールドルは0 .1%それぞれ下落している。 インドネシアルピアは0.6%上昇し、10月16日以来の 高値をつけた。週間の上げは、9月初旬以来の大きさとなる見通し。 トリメガ・セキュリティーズのエコノミスト、Fakhrul Fulvian氏 は、11月6日発表の第3・四半期の国内総生産(GDP)統計を前に 、投資家のルピア買いが進んだと指摘している。 同氏は「GDPはいい意味で市場にサプライズになるだろう。5. 08%の成長率を予想しているが、それを上回る可能性がある」と語っ た。 0454GMT(日本時間午後1時54分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0454 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.98 114.08 +0.09 Sing dlr 1.3603 1.3588 -0.11 Taiwan dlr 30.170 30.186 +0.05 Korean won 1113 1114.4 +0.11 Baht 33.100 33.12 +0.06 Peso 51.290 51.42 +0.25 Rupiah 13465 13550 +0.63 Rupee 64.56 64.61 +0.07 Ringgit 4.231 4.229 -0.05 Yuan 6.619 6.6090 -0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.98 117.07 +2.71 Sing dlr 1.3603 1.4490 +6.52 Taiwan dlr 30.170 32.279 +6.99 Korean won 1113 1207.70 +8.49 Baht 33.100 35.80 +8.16 Peso 51.290 49.72 -3.06 Rupiah 13465 13470 +0.04 Rupee 64.560 67.92 +5.20 Ringgit 4.231 4.4845 +5.99 Yuan 6.619 6.9467 +4.95 (」メニューからご覧ください)