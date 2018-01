アジア通貨動向（3日）＝大半が小動き、タイバーツは2年超ぶり高値

[3日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の発表を控 えて大半が小動きとなっている。一方、タイバーツは過去2年余りでの最高値を付けた。 ドル指数は前日に3カ月半ぶり安値を付けたが、この日発表されるFOMC議事要旨が2018年の政 策見通しの手掛かりとなって再びドル買いが強まる可能性がある。そうなれば、新興国市場からの資金流出 につながる可能性がある。 タイバーツは0.5%高。同国の12月の消費者物価指数(CPI)は前年比0.78%上昇 した。ただ、上昇率は市場予想を下回った。バーツは昨年1年間で10%近く上昇し、2010年以来の大 幅な上昇率を記録した。 一方、韓国ウォンは一時0.6%下落。日中の下落率としては約1カ月ぶりの大きさとなっ た。2017年のウォンの年間上昇率は12.8%と、2004年以来の大幅な伸びを記録した。 シンガポールドルは6営業日ぶりに小幅下落。2日には約2年半ぶりの高値を付けていた。 0449GMT(日本時間午後1時49分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.270 112.28 +0.01 Sing dlr 1.329 1.3289 -0.03 Taiwan dlr 29.594 29.628 +0.11 Korean won 1066.100 1061.2 -0.46 Baht 32.449 32.58 +0.40 Peso 49.890 49.93 +0.08 Rupiah 13495.000 13515 +0.15 Rupee 63.510 63.48 -0.06 Ringgit 4.024 4.018 -0.15 Yuan 6.504 6.4949 -0.14 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 112.270 112.67 +0.36 Sing dlr 1.329 1.3373 +0.60 Taiwan dlr 29.594 29.848 +0.86 Korean won 1066.100 1070.50 +0.41 Baht 32.449 32.58 +0.40 Peso 49.890 49.93 +0.08 Rupiah 13495.000 13565 +0.52 Rupee 63.510 63.87 +0.57 Ringgit 4.024 4.0440 +0.50 Yuan 6.504 6.5069 +0.04 (