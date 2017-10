アジア通貨動向（3日）＝軟調、ルピアは10カ月ぶり安値

[3日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて軟調。好調な米 ISM製造業景気指数を受けて米政策金利が年末までに引き上げられる との観測が強まる中、インドネシアルピアは対ドルで10カ月ぶりの安 値をつけた。 ドル指数は0.3%高の93.848。一時は8月17日以 来の高値となる93.891まで上昇した。 他のアジア通貨では、シンガポールドルの対ドル相場が約7 週間ぶりの安値に下落。原油価格が供給過剰懸念を背景に軟化したこと が嫌気された。 インドルピーはインド準備銀行(中央銀行)の政策決定会 合を4日に控えて一時0.6%下落。8月のインドの消費者物価指数( CPI)は5カ月ぶりの伸びを記録したが、中銀は政策金利の据え置き を決めると予想されている。 タイバーツも軟調で、ほぼ11週間ぶり安値をつけた。 台湾ドルもここ10週間余りの安値に下落。 きょうの韓国、中国市場は休場。 スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンのアジア戦略部門責任 者、ショーン・ヨコタ氏はルピアについて、米国債利回りの上昇や米国 市場の安定でインドネシア債券の魅力が低下したが、「債券をすぐに売 却するのは難しいため、ヘッジとして債券市場より流動性の高い為替市 場でルピアが売られている」と説明。「インドネシア中銀が政策金利を 引き下げ過ぎ、実質利回りが低下していることもルピアを押し下げてい る」と指摘した。 中銀は9月、景気下支え対策として2カ月連続で利下げを実施した 。 0422GMT(日本時間午後1時22分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0422 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.110 112.75 -0.32 Sing dlr 1.365 1.3613 -0.29 Taiwan dlr 30.467 30.413 -0.18 Baht 33.514 33.42 -0.28 Peso 51.195 51.08 -0.22 Rupiah 13565.000 13535 -0.22 Rupee 65.565 65.28 -0.43 Ringgit 4.239 4.232 -0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.110 117.07 +3.50 Sing dlr 1.365 1.4490 +6.14 Taiwan dlr 30.467 32.279 +5.95 Baht 33.514 35.80 +6.82 Peso 51.195 49.72 -2.88 Rupiah 13565.000 13470 -0.70 Rupee 65.565 67.92 +3.59 Ringgit 4.239 4.4845 +5.80 (」メニューからご覧ください)