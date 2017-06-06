アジア通貨動向（6日）＝小動き

予防的な金融政策運営の下、現実の物価が軽視され続ければ景気のオーバーキルを招きかねないと、みずほ銀行の唐鎌大輔氏は指摘。

安倍首相続投を含め「ポスト安倍」レースの行方如何では、日銀緩和の大幅な見直しもあり得るのか。みずほ証券の上野泰也氏が分析。