アジア通貨動向（6日）＝小動き

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［６日 ロイター］ - ０２０５ＧＭＴ（日本時間午前１１時０５分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 ＊韓国市場は休場 Change on the day at 0205 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.840 110.45 +0.56 Sing dlr 1.380 1.3814 +0.10 Taiwan dlr 30.076 30.090 +0.05 Korean won* 1118.300 1121.8 +0.31 Baht 33.985 34 +0.04 Peso 49.410 49.4 -0.02 Rupiah 13285.000 13285 +0.00 Rupee 64.355 64.36 +0.00 Ringgit 4.257 4.262 +0.12 Yuan 6.799 6.8046 +0.09 *Closed for market holiday Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.840 117.07 +6.58 Sing dlr 1.380 1.4490 +5.00 Taiwan dlr 30.076 32.279 +7.32 Korean won 1118.300 1207.70 +7.99 Baht 33.985 35.80 +5.34 Peso 49.410 49.72 +0.63 Rupiah 13285.000 13470 +1.39 Rupee 64.355 67.92 +5.54 Ringgit 4.257 4.4845 +5.34 Yuan 6.799 6.9467 +2.18 (覧ください)
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