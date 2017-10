アジア通貨動向（9日）＝堅調、シンガポールドルは3日ぶり反発

[9日 ロイター] - アジア通貨は堅調。休場明けの上海外国為替市場の人民元相 場は対ドルで小幅高となった。 シンガポールドルは3営業日ぶりに反発。原油相場はサウジアラビアが引き続 き生産を抑制するとの期待から上昇した。 タイバーツは小幅高。タイは国際民間航空機関(ICAO)から航空安全性 評価を格上げされた。タイの航空会社は国際路線の拡大を図ることが可能となる。 インドルピーとマレーシアリンギは堅調。 フィリピンペソは上昇。週内には8月の貿易統計発表を控えている。DB Sリサーチはノートで「年末まで、輸入の伸びは前年比ベースでネガティブにとどまる可 能性があるとわれわれは考えている」とした。投資家は週内に上院に送られる税制改革案 にも注目。ドゥテルテ政権は税制改革を成長プランの柱としている。 韓国と台湾の金融市場は祝日のため休場。 0620GMT(日本時間午後3時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0620 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.610 112.63 +0.02 Sing dlr 1.364 1.3644 +0.05 Baht 33.380 33.43 +0.15 Peso 51.170 51.15 -0.04 Rupiah 13497.000 13503 +0.04 Rupee 65.318 65.38 +0.09 Ringgit 4.227 4.236 +0.21 Yuan 6.636 6.6528 +0.25 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.610 117.07 +3.96 Sing dlr 1.364 1.4490 +6.26 Baht 33.380 35.80 +7.25 Peso 51.170 49.72 -2.83 Rupiah 13497.000 13470 -0.20 Rupee 65.318 67.92 +3.98 Ringgit 4.227 4.4845 +6.09 Yuan 6.636 6.9467 +4.68 (覧ください)